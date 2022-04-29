«Реликвия, раритет»: кто станет следующим владельцем замка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой находится в деревне Грязь, что в 40 км от Москвы. Площадь постройки в викторианском стиле в пять этажей – около 2000 квадратных метров. Риэлторы оценивают его примерно в 10 млрд рублей. Правда, по словам, экспертов, продать замок в наши дни будет проблематично.

«Если оценивать как просто дом — это одна цена. Если учитывать, что в замке проживала Алла Пугачева… Возможно, кто-то из ее обеспеченных поклонников захочет приобрести замок как реликвию, раритет, исторический объект. В этом случае цена будет выше», — цитирует риэлтора Арину Лац NEWS.ru.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу дальнейшей судьбы замка. С сожалением он отметил, что по закону недвижимость у Галкина нельзя попросту забрать.

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