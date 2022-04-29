«Невозможно по закону»: Соседов рассказал, какая участь ждет замок Пугачевой и Галкина в Грязи

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь, что в 40 км от Москвы оценивают примерно в 10 млрд рублей. Пятиэтажное строение в викторианском стиле площадью 2000 квадратных метров последние два месяца пустует, пока хозяева наслаждаются жизнью в Израиле.

Ранее в Сети обсуждали разные версии того, какое будущее ждет популярное строение, на содержание которого идет кругленькая сумма каждый месяц. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в Израиле у Галкина могут возникнуть большие проблемы с заработком, но на недвижимость в России никто претендовать не может.

«Замок у них никто, к сожалению, не отберет. Это невозможно по закону», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Напомним, ранее Сергей Соседов предложил «заклеймить» Максима Галкина и Чулпан Хаматову, которые поливают грязью Россию.

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