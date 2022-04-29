«Я исчерпал себя там на этом этапе жизни»: Смольянинов объяснил, почему ушел из «Современника»

Как отметил актер, в театре никогда не может быть спокойно.

Актер Артур Смольянинов в одном из шоу объяснил, почему ушел из театра «Современник».

«Я исчерпал себя там на этом этапе жизни. Запоев клинических не было. Физически не люблю такие состояния. С самоконтролем более-менее. Я просто исчерпал себя в этом смысле жизни. К тому же, как только театр становится конъектурным и согласным – он перестает быть театром. Он становится муниципальным учреждением культуры». Артур Смольянинов

Как отметил Смольянинов, театр – живое существо. «У него есть свой срок жизни. Все, что после этого – имитация. Я застал конец эпохи. Все было очень спокойно, но в театре не может быть все спокойно. В свое время «Современник» возник вопреки. Театр – это тоже форма протеста», — заявил Артур Смольянинов.

Напомним, что Артур Смольянинов стал работать в театре «Современник» в 2006 году. В этом году он ушел из культурного учреждения.

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