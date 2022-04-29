«Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть»: Смольянинов — о творчестве Гагариной

По словам актера, ему чисто стилистически не нравится, как певица поет песню «Кукушка».

Актер Артур Смольянинов в шоу «Скажи Гордеевой» негативно высказался о творчестве певицы Полины Гагариной. Он вспомнил, что исполнительница поет песню музыканта Виктора Цоя «Кукушка».

«Полина Гагарина и до концерта в «Лужниках» пела «Кукушку» Виктора Цоя. И это никого не смущало. Мне не нравится чисто стилистически, как она поет. Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть». Артур Смольянинов

Как отметил Артур Смольянинов, песня «Кукушка» актуальна «и для тех, и для других». «Эта песня жизненная. В ней поднимаются вопросы про будущее. Это очень личная песня», — заявил Артур Смольянинов.

Напомним, что песня «Кукушка» — одна из самых известных композиций Виктора Цоя. В разное время ее перепевали несколько популярных личностей.

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