Самые модные головные уборы на лето 2022 года
Видео
Как приготовить 3 необычных маринада для любого мяса
Видео

«Я — часть русского мира, русской культуры»: Смольянинов объяснил, почему никогда не уедет из России

Как отметил актер, он не понимает, почему должен куда-то бежать.

«Я — часть русского мира, русской культуры»: Смольянинов объяснил, почему никогда не уедет из России
Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press

Актер Артур Смольянинов в шоу «Скажи Гордеевой» заявил, что никогда не уедет из России, потому что это его родина.

Артур Смольянинов
Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press

«Я люблю людей. Тебя люблю, Муратова, Чулпан. Люблю Питер, гулять. Люблю людей. Даже эту безысходность люблю. Другого у меня не будет. Сколько ездил за границу. Венеция, Рим. Амстердам. Лег бы в Риме и умер на ипподроме. А потом приезжаю домой, выхожу из самолета и плачу. Приезжаешь за границу и говоришь: «Тут бы я хотел жить». А потом приезжаешь домой и говоришь: «Нет».

Артур Смольянинов

Как отметил Артур Смольянинов, он родился в России. «Я русский патриот. Столько сделал для русских людей. Приходится свою добродетель на флаг вывешивать и говорить, что я не осел. Два года каждый день ходил волонтером в больницу. Я перевожу людям деньги. Я — часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду. Я могу, конечно, но кому я там нужен. Да и что там будут делать мои дети. Почему я должен уезжать? Я просто говорю, что думаю. Я никого не предавал», — заявил Артур Смольянинов.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Артур СмольяниновРоссияУкраинаШоу "Скажи Гордеевой"