«Я — часть русского мира, русской культуры»: Смольянинов объяснил, почему никогда не уедет из России

Актер Артур Смольянинов в шоу «Скажи Гордеевой» заявил, что никогда не уедет из России, потому что это его родина.

«Я люблю людей. Тебя люблю, Муратова, Чулпан. Люблю Питер, гулять. Люблю людей. Даже эту безысходность люблю. Другого у меня не будет. Сколько ездил за границу. Венеция, Рим. Амстердам. Лег бы в Риме и умер на ипподроме. А потом приезжаю домой, выхожу из самолета и плачу. Приезжаешь за границу и говоришь: «Тут бы я хотел жить». А потом приезжаешь домой и говоришь: «Нет». Артур Смольянинов

Как отметил Артур Смольянинов, он родился в России. «Я русский патриот. Столько сделал для русских людей. Приходится свою добродетель на флаг вывешивать и говорить, что я не осел. Два года каждый день ходил волонтером в больницу. Я перевожу людям деньги. Я — часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду. Я могу, конечно, но кому я там нужен. Да и что там будут делать мои дети. Почему я должен уезжать? Я просто говорю, что думаю. Я никого не предавал», — заявил Артур Смольянинов.

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