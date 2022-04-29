«Я – нелюдимый человек»: Смольянинов высказался о конфликте со своим крестным отцом Охлобыстиным

Актер Артур Смольянинов в одном из шоу рассказал, что уже давно перестал общаться со своим крестным отцом – актером Иваном Охлобыстиным.
«Мы перестали общаться с Иваном сильно задолго до событий на Украине. Помимо всего прочего мне тут повезло. Я в принципе нелюдимый человек. Спокойно обхожусь в одиночестве. У меня в принципе немного друзей. Их немного и было всегда. Да и не бывает много друзей».
По словам Артура Смольянинова, у него нет знакомых, которые используют латинские буквы вперемешку с русскими. «У меня есть знакомые, которые говорят: «Все не так однозначно». Это все, что мы слышим из телевизора», — заявил Артур Смольянинов.
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