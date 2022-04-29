«Подмосковное имение артистов выставят на продажу»: Жигалова – о судьбе замка Галкина и Пугачевой

По словам видеоблогера, у нее есть информация, что за домом все-таки присматривает внук Примадонны Никита Пресняков.

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» рассказала о дальнейшей судьбе замка телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь. По ее сведениям, за домом все-таки присматривает внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков.

«По некоторой информации после отъезда звездной пары за замком и его территорией присматривает внук певицы Никита Пресняков, а само подмосковное имение артистов скоро выставят на продажу». Алена Жигалова

Кроме того, Алена Жигалова рассказала, что у замка в деревне Грязь появился знак Z. Он размещен на вековом дереве. «Так решили выразить свое отношение к последним событиям и политическим заявлениям юмориста местные жители-патриоты», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Максим Галкин и его семья уже почти два месяца находятся в Израиле. В родную страну они возвращаться не торопятся.

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