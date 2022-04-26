«Чтобы не было провокаций»: Жигалова назвала цель постоянных выступлений Галкина из Израиля

Как отметила журналистка, юморист боится, что его выступления могут быть сорваны.

Журналистка Алена Жигалова в своем шоу «Алена, блин!» рассказала, почему телеведущий Максим Галкин так часто выступает из Израиля, записывая в соцсетях сообщения для россиян.

«Галкин внезапно выступил. Назвал заказной травлей новости о себе в российской прессе. Он штудирует все внимательно. Опровергает новости о себе. Все это Галкин рассказал в Сети. Зачем? Кто не гуглил новости о тебе, тот и не знал. Сейчас даже кто не хотел знать о тебе, полезут читать». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, муж Пугачевой сделал еще одно громкое заявление. «Галкин отправит деньги беженцам с Украины. Правда, не уточнил, каким беженцам? Таким, как он, которые находятся в других странах в Европе. Или которые с Украины переехали в Россию. Это интересный момент. А мне кажется, его цель, чтобы его концерты прошли без провокаций и на сцену не выбежали женщины, как у Нурлана Сабурова», — заявила Алена Жигалова.

Ранее Максим Галкин записал ряд противоречивых сообщений из Израиля. Не исключено, что все обернется уголовным делом против телеведущего.

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