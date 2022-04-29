Новости шоу-бизнеса: Галкину нашли замену, фанаты потеряли Мартиросяна и Светлакова, Севастьянова показала бойфренда

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, что Максиму Галкину нашли замену на Первом канале. Между тем, выяснилось, сколько Примадонна с мужем тратят на жизнь в Израиле. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 апреля, – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Максиму Галкину нашли замену на Первом канале

После очередного скандального заявления Максима Галкина, ему нашли замену на Первом канале. Шоумен больше не будет лицом программы «Сегодня вечером». К ее съемкам приступили после длительного перерыва, а свежий выпуск выйдет в эфир к 9 мая.

Среди кандидатов были Дмитрий Борисов, Александр Олешко и другие. Но, как выяснилось позже, Галкина заменил Николай Цискаридзе.

больше по теме Галкину нашли замену в шоу «Сегодня вечером» после его скандальных заявлений из Израиля

Стало известно, что тратят Алла Пугачева и Максим Галкин на жизнь в Израиле

Между тем, Галкин и Пугачева остаются в Израиле. Там они арендуют виллу в небольшом городке Кесария, за которую ежемесячно отдают по миллиону рублей.

К слову, в Сети активно обсуждают, что звездная семья вернется в Россию ближе к осени.

больше по теме Кругленькая сумма: стало известно, сколько Пугачева и Галкин тратят на жизнь в Израиле

Фанаты потеряли Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова

Концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон» с Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым перенесли на осень. По словам организаторов, причина в том, что кто-то из главных действующих лиц отсутствует в стране.

Так, Иван Ургант недавно вернулся из Израиля в Россию, а вот Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова фанаты попросту потеряли.

больше по теме «Из-за отсутствия в стране»: фанаты потеряли Мартиросяна и Светлакова

Каролина Севастьянова показала бойфренда

Накануне гимнастка Каролина Севастьянова отметила свой 27-й день рождения. В ресторане она предстала вместе со своим бойфрендом бизнесменом Александром Мазановым.

Ранее спортсменка скрывала возлюбленного от посторонних глаз.

больше по теме Влюбленными глазами: Каролина Севастьянова нежно прильнула к бойфренду в ресторане

Алина Загитова уехала из России

Еще одна олимпийская чемпионка, только по фигурному катанию, Алина Загитова уехала из России. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Спортсменка направилась в Узбекистан. Правда, цель визита не озвучила. Скорее всего, Алина отметится в ледовом шоу.

больше по теме «Мы уже в аэропорту»: Алина Загитова покидает Россию

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.