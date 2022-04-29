Новости шоу-бизнеса: Галкину нашли замену, фанаты потеряли Мартиросяна и Светлакова, Севастьянова показала бойфренда

Накануне стало известно, что Максиму Галкину нашли замену на Первом канале. Между тем, выяснилось, сколько Примадонна с мужем тратят на жизнь в Израиле. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми 28 апреля, – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.
Максиму Галкину нашли замену на Первом канале
После очередного скандального заявления Максима Галкина, ему нашли замену на Первом канале. Шоумен больше не будет лицом программы «Сегодня вечером». К ее съемкам приступили после длительного перерыва, а свежий выпуск выйдет в эфир к 9 мая.
Среди кандидатов были Дмитрий Борисов, Александр Олешко и другие. Но, как выяснилось позже, Галкина заменил Николай Цискаридзе.
Стало известно, что тратят Алла Пугачева и Максим Галкин на жизнь в Израиле
Между тем, Галкин и Пугачева остаются в Израиле. Там они арендуют виллу в небольшом городке Кесария, за которую ежемесячно отдают по миллиону рублей.
К слову, в Сети активно обсуждают, что звездная семья вернется в Россию ближе к осени.
Фанаты потеряли Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова
Концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон» с Иваном Ургантом, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым перенесли на осень. По словам организаторов, причина в том, что кто-то из главных действующих лиц отсутствует в стране.
Так, Иван Ургант недавно вернулся из Израиля в Россию, а вот Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова фанаты попросту потеряли.
Каролина Севастьянова показала бойфренда
Накануне гимнастка Каролина Севастьянова отметила свой 27-й день рождения. В ресторане она предстала вместе со своим бойфрендом бизнесменом Александром Мазановым.
Ранее спортсменка скрывала возлюбленного от посторонних глаз.
Алина Загитова уехала из России
Еще одна олимпийская чемпионка, только по фигурному катанию, Алина Загитова уехала из России. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Спортсменка направилась в Узбекистан. Правда, цель визита не озвучила. Скорее всего, Алина отметится в ледовом шоу.
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