«Лучше бы ты записал песню»: Жигалова назвала Шаляпина клоуном-геронтофилом

Как отметила журналистка, музыкант только и ждет предложений от федеральных каналов принять участие в съемках.

Журналистка Алена Жигалова в эфире шоу «Алена, блин! Говорит» негативно отозвалась о музыканте Прохоре Шаляпине.

«Он, когда появился в шоу-бизнесе, то сказал, что родственник знаменитого Федора Шаляпина. Это нечто — родственник крутого мужика. Он стал отпускать шуточки в мой адрес. Что я желтая журналистка, сплетница. Что звезды ко мне относятся несерьезно. И вообще он видел, как я где-то стояла и караулила Филиппа Киркорова». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, неважно, где мы были когда-то. «Важно, где сейчас мы. А сам ты где? Кого ты караулишь? Очередную пенсионерку, чтобы заморочить ей голову и выдать за свою жену. Или богатого деда, который оплатит тебе ужин или ночь в отеле. Или ты ждешь предложения от шоу в эфире федерального канала. Лучше бы ты записал песню и подумал, кем ты останешься в мире шоу-бизнеса. Певцом без хитов или клоуном-геронтофилом», — заявила Алена Жигалова.

Ранее Прохор Шаляпин отмечал, что в мире шоу-бизнеса никто из звезд серьезно не относится к Алене Жигаловой. По его мнению, она достаточно посредственная журналистка.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.