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«Заклеймить позорных артистов»: Соседов разгневался на Галкина и Хаматову

Музыкальный критик и журналист призвал бойкотировать шоумена и актрису.

«Заклеймить позорных артистов»: Соседов разгневался на Галкина и Хаматову
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

На днях Максим Галкин записал видеообращение, которое надело много шума в Сети. На шоумена буквально обрушился град критики после его слов обо всем происходящем в мире за последние два месяца. Еще одной звездой, нелестно отзывающейся о  России, стала актриса Чулпан Хаматова, которая недавно перебралась в Латвию.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов призвал бойкотировать и Галкина, и Хаматову.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Если Галкин болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Также, как и актрисулю, уехавшую в Латвию. Пусть зрители сделают выводы и не ходят на концерты и спектакли этих позорных артистов», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее Галкина в студии телеканала раскритиковала Маргарита Симоньян. Медиаменеджер не выдержала и сообщила все об ориентации юмориста.

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