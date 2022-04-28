Филипп Киркоров назвал трагическую роль, которую мечтает сыграть

30 апреля певец Филипп Киркоров отметить день рождения. В 2022 году ему исполняется 55 лет.

О чем мечтает один из самых богатых, знаменитых и востребованных артистов России? Оказывается, даже такому баловню судьбы есть, чего жаждать.

«Я мечтаю сыграть Короля Лира. Это про меня, про мою жизнь. Это ведь вершина айсберга, что все так весело, перья, стразы. Все видят только это. А если копнуть, все не так блестит и сияет. Поэтому я вижу себя в этой роли», — цитирует «короля отечественной эстрады» ТАСС.

Певец добавил, что в его жизни было уже немало ролей в кино и мюзиклах, но его больше притягивают отрицательные персонажи. Даже свою Жар-птицу в «Последнем богатыре» Филипп считает далеко не положительным героем. Показывая внутренний негатив, Филипп реализует себя как актера.

«Мне интересно раскрывать в персонажах подобного плана отрицательные черты, которые есть у каждого, просто у кого-то они на поверхности, а у кого-то — внутри», — пояснил он.

Напомним, что 1 мая в российских кинотеатрах выходит мультфильм «Суворов: Великое путешествие», в котором Киркоров озвучил антагониста.

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