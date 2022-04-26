10 вещей, которые надо срочно выкинуть из спальни
Видео
Как приготовить необычную гречку в горшочках
Видео

«Они не к нам вернутся. За баблом»: Кормухина поделилась строчками стиха о Галкине и Макаревиче

Телеведущий и музыкант уже давно уехали в Израиль и возвращаться в родную страну пока не намерены.

«Они не к нам вернутся. За баблом»: Кормухина поделилась строчками стиха о Галкине и Макаревиче
Ольга Кормухина. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» опубликовала строчки стихотворения писателя Юрия Полякова о сбежавших за рубеж звездах. В нем речь идет о телеведущем Максиме Галкине и музыканте Андрее Макаревиче.

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

«Они вернутся, Галкин с Макаревичем. Мол, вот и мы… Звиняйте за надлом! Но говорить нам с ними будет не о чем. Они ж не к нам вернутся. За баблом».

Юрий Поляков

Напомним, что Максим Галкин и Андрей Макаревич уехали из родной страны. Они находятся со своими семьями в Израиле, где весело проводят время.

Добавим, что и Галкин, и Макаревич уже не раз позволяли себе за последнее время резкие высказывания в адрес жителей России. Вернутся ли они теперь когда-нибудь на родину – неизвестно.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале

Тэги

Андрей МакаревичИзраильМаксим ГалкинОльга КормухинаРоссия