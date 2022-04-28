«Поддерживающая и строгая»: Собчак в черном костюме с кроп-топом предстала с Богомоловым в театре

Ксения Собчак привыкла находиться в центре событий. Она уже давно работает на телевидении и ведет несколько проектов. Ксения берет интервью у селебрити. С ней откровенничали Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Микки Рурк.

Сама она недавно тоже привлекла к себе внимание. Так как сначала уехала в Израиль, где, по слухам, получила гражданство, а потом блондинка уехала в командировку.

больше по теме Ксения Собчак приехала в свою старую квартиру с бабушкиным ремонтом в Петербурге Телеведущая поделилась кадрами из спальни, где росла.

За последние несколько недель Собчак посетила Францию и Кипр. А на днях она ездила в свою старую квартиру в Санкт-Петербурге. Но накануне телеведущая снова оказалась в Москве. Она поддержала мужа на премьере в театре. Несколько месяцев они не появлялись вместе на публике. Богомолов трудился над тем, чтобы открылся Театр на Бронной, где шел ремонт.

Для такого случая Ксения облачилась в черный костюм с широкими брюками и кроп-топ. Она подчеркнула свою стройность. А режиссер предпочел надеть свой повседневный лук — джинсы, голубую рубашку и пиджак.

«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так и двигались дальше. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая», — написал Богомолов в соцсети.

Поклонники были рады видеть супругов. Многие отметили, что Собчак сияет рядом с возлюбленным. Пара получила множество комплиментов. К слову, пришла в театр и мама телеведущей Людмила Нарусова. Она тоже выглядела элегантно в такой вечер.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!