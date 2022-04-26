Ксения Собчак приехала в свою старую квартиру с бабушкиным ремонтом в Петербурге

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на светских раутах и премиях. Ксения всегда старается быть в центре событий.

Недавно она вслед за Аллой Пугачевой провела время в Израиле с сыном Платоном. Появились слухи, что телеведущая получила израильское гражданство. Она заверила, что это не так. Потом звезда несколько дней провела в командировке.

За последнее время Собчак успела посетить несколько стран. Она делилась кадрами с Кипра. В это время в СМИ сообщили, что телеведущая продает свою дорогостоящую недвижимость в России и купила роскошную квартиру в Дубае.

Пока блондинка предпочитает не реагировать на сплетни. Накануне Ксения увиделась в Москве с Филиппом Киркоровым, а 26 апреля она запечатлелась в спальне в своей старой квартире в Санкт-Петербурге, где росла.

«Ну что, ребятки, я в Питере! Каждый раз, когда приезжаю в свою старую квартиру, в которой прожила много-много лет, каждый раз ностальгия! Вот этот весь бабушкин ремонт, питерский. Понятно, да? Почему не люблю классический интерьер. Но как ни странно, здесь, кроме как ощущений любви, тепла, ничего не возникает. Вообще с Питером столько всего связано, что это на тебя здесь все обрушивается. В Москве, конечно, легче. Это твоя взрослая осознанная жизнь. Ты ее строишь, как считаешь нужным. А Питер — это столько воспоминаний. Тоже здесь работаю, буду вам рассказывать, что происходит», — поделилась звезда.

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