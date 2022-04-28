«Вторые сутки не выходит на связь»: Алена Жигалова сообщила о пропаже Максима Галкина в Израиле

Телеведущий, который в последнее время был словоохотлив, словно воды в рот набрал.

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» сообщила о пропаже в Израиле популярного телеведущего Максима Галкина.

«Доброе утро всем, кроме Максима Галкина, который вторые сутки не выходит на связь после жесткого аутинга Маргариты Симоньян. За него это делают женщины». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, за семью певицы Аллы Пугачевой вступилась давняя подруга Лайма Вайкуле. При этом видеоблогер заметила, что Алла Пугачева сразу же лайкнула пост своей латвийской подруги, а в комментариях появилась даже дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже второй месяц находятся в Израиле. В родную страну они возвращаться не спешат. При этом телеведущий сделал ряд скандальных заявлений с Земли обетованной. Против него могут даже возбудить уголовное дело.

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