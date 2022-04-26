«Акцент на тонких щиколотках»: Кристина Орбакайте в костюме цвета изумруд блеснула фигурой

Кристина Орбакайте в минувшие выходные посетила Санкт-Петербург. Помимо дел, у артистки появилось время на фотосессию. И она устроила ее возле Исаакиевского собора. Для позирования звезда выбрала яркий весенний образ, облачившись в костюм изумрудного цвета, а в качестве акцента предпочла серебристые ботильоны.

Стилист Алина Берри оценила модный образ знаменитости специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Костюм хорошо сидит и делает акцент на тонких щиколотках певицы. Несмотря на абсолютно классический крой за счет цвета и нюансного рисунка на ткани в целом он смотрится драматично, а значит и задает характер всего образа. Водолазка, которую Кристина подобрала в пару к костюму, отлично подчеркивает рисунок костюма, к тому же, это практичный вариант для прохладного Питера» — похвалила стилист Орбакайте.

Что касается обуви, то ей не хватает «поддержки». То есть серебристые ботильоны нуждаются в металлизированном соседстве с акцентными аксессуарами в портретной зоне. Подойдут, например, броши в виде звезд.

Справка Teleprogramma.pro

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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