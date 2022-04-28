Самые модные головные уборы на лето 2022 года
Видео
Как приготовить 3 необычных маринада для любого мяса
Видео

Имя держится втайне: определился главный претендент на замену Галкину в шоу «Сегодня вечером»

Не исключен вариант, что ведущих в студии будет несколько.

Имя держится втайне: определился главный претендент на замену Галкину в шоу «Сегодня вечером»
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Борисов является главным кандидатом на замену Максиму Галкину в проекте Первого канала «Сегодня вечером». Об этом активно говорят в кулуарах шоу.

Дмитрий Борисов
Дмитрий Борисов. Фото: Global Look Press

Отметим, что Дмитрий Борисов ведет программу Первого канала «Пусть говорят». Источники считают, что он сможет работать на два фронта. В свое время Андрей Малахов также с успехом совмещал сразу две должности.

Еще одним из фаворитов считается телеведущий Дмитрий Дибров. Также поговаривают, что будут меняющиеся ведущие. Звезды и телеведущие могут сменять друга и работать в творческом тандеме. Скорее всего, в эфире появятся много звезд, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Максим Галкин сделал несколько громких заявлений из Израиля. Некоторые считают, что он таким образом «сжег мосты» и в Россию вернется нескоро.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Дмитрий ДибровИзраильМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостипрограмма "Сегодня вечером"