«Один раз сходить в магазин»: на какие выплаты может рассчитывать Пугачева в Израиле

Примадонна с семьей уехала из России в начале марта.

Вот уже почти два месяца, как Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали из России. Семья обосновалась в Израиле и пока, судя по всему, не планирует возвращаться обратно.

Музыкант Майкл Горин, который живет в Израиле уже много лет, рассказал, на какую пенсию может рассчитывать Примадонна, в случае получения ей израильского гражданства.

«Пенсия в Израиле 3700 шекелей — это около 1150 долларов (почти 85 тысяч рублей по нынешнему курсу). По звездным запросам Примадонны, этого хватит, чтобы один раз сходить в магазин и закупиться на неделю», — цитирует Горина NEWS.ru.

Добавим, ранее Лайма Вайкуле рассказала о том, что на самом деле происходит в семье Галкина и Пугачевой.

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