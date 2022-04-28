«Мы уже в аэропорту»: Алина Загитова покидает Россию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде зимней Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова сообщила в «Телеграме», что покидает Россию.

«Всем доброе утро. Я уже в аэропорту. Мы скоро вылетаем в Ташкент». Алина Загитова

Отметим, что о целях своей поездки в столицу Узбекистана прославленная фигуристка не сообщила. Скорее всего, речь идет об участии в ледовом шоу.

Напомним, что за последнее время Россию покинули многие известные личности. Среди них, к примеру, певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми обосновалась в Израиле.

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