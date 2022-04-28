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Кругленькая сумма: стало известно, сколько Пугачева и Галкин тратят на жизнь в Израиле

Только аренда виллы обходится звездной паре в миллион рублей в месяц.

Кругленькая сумма: стало известно, сколько Пугачева и Галкин тратят на жизнь в Израиле
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин сменили замок в Грязи на виллу в Кесарии. Семья перебралась в Израиль на неопределенный срок. Хотя ранее поговаривали, что у Примадонны там есть собственное жилье, оказалось, что это не так.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В Кесарии, население которой всего пять тысяч жителей, Пугачева и Галкин арендуют виллу площадью 650 «квадратов». Ранее сообщалось, что в доме несколько этажей и есть бассейн. За аренду Алла Борисовна и шоумен платят кругленькую сумму – миллион рублей в месяц. Об этом пишет NEWS.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в случае, если Пугачева получит израильское гражданство, то сможет рассчитывать на пенсию, которая равна примерно 85 тысячам рублей.

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