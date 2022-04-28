Рижское взморье, ужин при свечах! Вайкуле вспомнила встречу с Пугачевой и Галкиным в Латвии

В тот вечер Лайма устроила двойное свидание. В ресторане к ним с мужем присоединилась и вторая парочка — Макс с Аллой.

На личной страничке в микроблоге близкая подруга Примадонны — 68-летняя Лайма Вайкуле — поделилась памятным снимком, на котором она запечатлена с мужем Андреем Латковским, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Парочки в тот вечер устроили двойное свидание на рижском взморье. Лайма забронировала столик в ресторане прямо под открытым небом, позаботившись о том, чтобы вокруг царила романтическая обстановка, а на столе горела свеча.

больше по теме Тут моложе Галкина: Пугачева со своей копной волос и в летящем платье под баклажан встала на шпильки Этот памятный кадр был сделан в пору молодости Примадонны.

Своих деток Алла с Максимом оставили на попечение нянечки, чтобы двойняшки Гарри и Лиза не помешали им спокойно поужинать с друзьями. Замечательный вид на пляж дополнил идиллию двух супружеских пар. Примадонна раньше часто отдыхала в Латвии. Однако сейчас она с Максимом Галкиным проводит отпуск в Израиле. Когда артистка вернется на родину, не понятно. В июне у шоумена запланирован гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима. И как хвастался Максим, ему пришлось добавить еще два лишних концерта, так как почти все билеты были распроданы, а публика жаждет увидеть его на сцене.

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