«Спасибо за ваш огромный вклад»: Алина Загитова поблагодарила Татьяну Тарасову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила Татьяну Тарасову с прошедшим днем рождения.

Спортсменка приготовила для звездного тренера не только представление, но и торжественную речь.

Алина Загитова поблагодарила тренера за вклад в развитие фигурного катания в России. Фигуристка также обратилась к Илье Авербуху, который ставил для нее программу к празднику Татьяны Тарасовой.

К слову, на празднике Тарасовой было даже фаер-шоу.

«Сегодня все самые теплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой! Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране. Также благодарю Илью Изяславича Авербуха за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно вы придумали ее для меня», – написала в своем «Телеграме» Алина Загитова.

Напомним, Алина Загитова подпалила себя во время тренировки перед шоу, которое было посвящено юбилею тренера Татьяны Тарасовой.

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