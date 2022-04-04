Домашнее застолье: Полина Диброва в платье канареечного цвета отметила годовщину с мужем

Дмитрий Дибров является шоуменом, певцом и телеведущим. Он никогда не скрывал, что не обделен вниманием со стороны женщин. Он обрел счастье в четвертом браке с «Миссис Россия 2017» Полиной Наградовой.

Она подарила ему троих сыновей: Александра, Федора и Илью. От прошлых отношений у него есть дочка Лада и сын Денис. С молодой возлюбленной артист недавно отдохнул на Мальдивах.

А вот 3 апреля Дибров отпраздновал 13-ю годовщину со дня свадьбы. Супруги устроили домашнее застолье по такому случаю и позвали гостей. Полина облачилась в платье с юбкой-колоколом канареечного цвета. Наряд подчеркнул ее талию.

Телеведущий предпочел повседневный наряд в черном цвете. Они встали у стола, когда дети по очереди стали читать стихи. Илья волновался больше всех. А вот Александр даже подарил им ароматическую свечку.

«Откуда вы взялись? Еще 10 лет назад никого не было», — отметил Дибров.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали пару комплиментами. «Какие хорошие дети», «Просто чудо», «А мне нравится, что нашли друг друга», «И возраст не важен», «Сыновья чудесные», «Какая Полина красивая», «Счастливая семья — лучший подарок», «Да, найти свое счастье — что еще надо», — прокомментировали пост подписчики.

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