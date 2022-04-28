Галкину нашли замену в шоу «Сегодня вечером» после его скандальных заявлений из Израиля

Скорее всего, программу будут вести сразу несколько ведущих.

Телеведущий Максим Галкин, который уехал в Израиль и сделал оттуда за последнее время несколько скандальных заявлений, лишился работы на Первом канале в программе «Сегодня вечером». Передача возвращается в эфир после длительной паузы. Новый выпуск обещают показать к 9 мая.

Отметим, что пока на Первом канале не говорят, кто станет новым ведущим программы. В пресс-службе лишь отмечают, что надо набраться терпения и следить за эфирами.

Между тем источник сообщил, что нового ведущего будут выбирать в процессе съемок. Уже звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Максим Галкин на протяжении пяти последних лет успешно вел программу «Сегодня вечером». Сначала он это делал в компании телеведущей Юлии Меньшовой, а затем один.

Добавим, что на Первом канале Максим Галкин также ведет проект «Лучше всех». Судьба этой популярной программы пока неизвестна.

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