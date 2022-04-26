Дочка в косухе, сын — в бомбере: Киркоров с повзрослевшими детьми появился на красной дорожке

Филипп Киркоров уже давно знаменит на всю страну. Благодаря большому количеству хитов, наградам и вкладу в музыку его называют королем отечественной эстрады. В свое время он даже состоял в браке с Аллой Пугачевой, но этот союз был некрепким.

Потом он стал папой. Суррогатная мать подарила ему дочку Аллу-Викторию, а спустя год таким же способом появился на свет и его сын Мартин.

Теперь в особняке Киркорова есть целый Диснейленд. Он старается давать детям все самое лучшее. Помогает ему воспитывать наследников папа Бедрос. В последнее время артист активно готовится к юбилею и концертам, которые пройдут в Кремле.

Он лично пригласил Ксению Собчак, Валентина Юдашкина и внука Примадонны Никиту Преснякова. Однако 25 апреля певец нашел время, чтобы сводить наследников в кино на премьеру мультфильма «Суворов».

Для такого случая Киркоров облачился в черный костюм с дорогостоящим жакетом, расшитым золотой ниткой. Примечательно, что дети выглядели не менее стильно. Мартин предстал в черном бомбере, а его сестра в юбке плиссе и алой косухе.

«Состоялась долгожданная премьера исторического Мультфильма „Суворов“. Этот проект готовили 8 лет. И так вовремя он вышел, настолько актуально. Горжусь Россией. Я много времени провёл в студии Союзмультфильм. Вейротер, которого я озвучил, настоящий злодей, со всеми присущими отрицательным героям чертами.

Он хитрый, властный, склонный к манипуляциям, расчетливый и безжалостный негодяй, но при этом невероятно проницательный и харизматичный. И главным инструментом его харизмы является именно голос, поэтому я вложил максимум энергии в озвучание своего персонажа. Хотя это было не сложно, ведь в изучение своего персонажа я вложил максимум своего альтер-эго. Так что получился Вейротер с небольшим ДНК Филиппа Киркорова», — поделился артист.

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