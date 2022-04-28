Новости шоу-бизнеса: что сказал Максим Галкин о своей ориентации, как Лайма Вайкуле отреагировала на скандал, почему София Ротару не уехала из Украины

Всеобщее внимание читателей нашего сайта 27 апреля вновь приковал Максим Галкин. Причиной стал обличающий артиста монолог Маргариты Симоньян в телепередаче на канале «Россия 1». Журналистка прошлась по ориентации артиста, чем вызвала всеобщие волнения. Об этом и не только – наш традиционный дайджест новостей за 27 апреля.

Симоньян прошлась по Галкину

Журналист Маргарита Симоньян прокомментировала множественные выпады Максима Галкина в адрес России. Шоумен, напомним, сейчас обосновался в Израиле и не собирается возвращаться. Он регулярно записывает видео, в которых негативно высказывается о происходящем на Украине.

«Это, в первую очередь, говорит о качестве этих людей. Об их душевных признаках», — прошлась по Галкину Симоньян.

Галкин комментировал свою ориентацию

Тем временем, Максим Галкин уже давно высказывался о собственной сексуальной ориентации. Еще в интервью Ирине Шихман в 2019 году шоумен поразмышлял о слухах, которые ходят давно вокруг его личных предпочтений.

«Может, это из-за интонации голоса или из-за интеллигентности… Я ничем в своей жизни это не подтверждал. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Тогда бы, конечно, никто свечку не держал, но для кого-то это стало бы очевидным», — говорил Галкин.

Новикова объяснила, почему Ротару не уехала из Украины

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» объяснила, почему певица София Ротару не уехала в свое время из Украины в Россию. «Ротару там звезда номер один», — просто объяснила артистка. Сама Новикова, родившаяся в Киеве, давно обосновалась в России.

Вайкуле встала грудью за Галкина

После критики Маргариты Симоньян в адрес сбежавшего в Израиль Максима Галкина возбудилась в Сети Лайма Вайкуле, давняя подруга семейства Пугачевой и Галкина. Она отреагировала на слова российской журналистки многословной публикацией, в которой защитила своих приятелей. Певица дала понять, что ей было неприятно и больно слышать колкие фразы в отношении артиста.

«Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников», — написала Вайкуле.

Наталья Фриске впервые прогулялась с дочкой

Наталья Фриске появилась с новорожденной дочкой на прогулке. Младшая сестра Жанны Фриске Наталья недавно стала мамой. Первенца она назвала необычным именем Луна и не может надышаться на дочурку. Накануне она впервые вышла с ней на прогулку. Фриске запечатлела коляску с узором в виде бабочек. Лицо девочки она пока скрывает.

Кормухина высказалась о сбежавших из страны звездах

Певица Ольга Кормухина не может принять тот факт, что многие звезды эстрады покинули Россию после начала украинской кампании. У себя в telegram-канале она раскритиковала их поведение и заявила, что переживать об отъезде некоторых стоит только тем, кто ходил на их концерты.

«Эти артисты помогли кому-то вырасти духовно или убить время и развлечься? Если последнее — неудивительно, что они поступили со своей публикой подобным образом», — считает звезда.

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