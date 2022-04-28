«Всех ласкала, но недоласкала»: Светлана Хоркина язвительно высказалась об Анне Нетребко

Гимнастка Светлана Хоркина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» язвительно высказалась об оперной диве Анне Нетребко. В студии речь зашла о российских спортсменах и санкциях, которые к ним применили.

«Александр Овечкин каждый день приносит миллиард. Он не попадает ни под какие санкции. Я у своего сына Пашки спрашиваю: «А что Овечкина не заставили от родины отказаться?» А он мне отвечает: «Да кто его заставит. Они на него молятся». А я говорю: «А вот Нетребко заставили». Пашка ответил: «Значит Нетребко не приносит таких денег», — заявила Алла Довлатова.

«Всех ласкала, но недоласкала», — заявила на это Светлана Хоркина.

Напомним, что Анна Нетребко лишилась работы в Европе после своих заявлений о России. Позже она неожиданно открестилась от своих слов, заявив, что не поддерживает политику родной страны. Анна Нетребко после этого подверглась критике на родине.

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