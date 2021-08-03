Хоркина блеснула идеальной фигурой в бикини и собралась на ветеранские олимпийские игры

«Королева брусьев», которой в этом году исполнилось 42 года, показала, в какой она находится великолепной форме.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина разметила в Instagram две фотографии, которые были сделаны с разницей в 17 лет. На одном снимке она запечатлена на бревне на Олимпиаде в греческих Афинах, а на другой — на пляже в наши дни.

При этом звезда все с такой же легкостью делает элементы из спортивной гимнастки. Время словно не подвластно над 42-летней гимнасткой, которая запечатлена в бикини. У Светланы Хоркиной — идеальная фигура.

«По многочисленным просьбам публикую фото, сделанное буквально несколько минут назад! С предыдущим постом разница в 17 лет. Можем сколотить команду и выступать на ветеранских олимпийских играх». Светлана Хоркина

Напомним, что Светлана Хоркина выигрывала на Олимпиадах в американской Атланте и австралийском Сиднее. Также в ее послужном списке четыре серебряные награды и одна бронзовая на главных стартах четырехлетия.

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