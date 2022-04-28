«Ужин с шампанским заслужили»: оскандалившаяся Нетребко отпраздновала в Монако возвращение на сцену

Оперная дива Анна Нетребко после грандиозного скандала с высказыванием на фоне украинской кампании вернулась на европейскую сцену. Постепенно звезду возвращают на подмостки, поскольку звезда высказала угодную Западу позицию.

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В минувшие дни артистка появилась на своем первом после двухмесячного перерыва спектакле в Монте-Карло. Она вместе с мужем сыграла в «Манон Леско» и, радостная и удовлетворенная, отпраздновала свое возвращение на сцену на афтерпати в Монако.

«Вечер после спектакля. Очень уставшие, но абсолютно счастливые и ужин с шампанским заслужили», — написала звезда.

К слову, сотрудничество с Нетребко после заявления прекратили в России. Но пока еще певица заявлена на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и даже подтвердила свое участие. Однако, состоится ли выступление на сцене Мариинки на самом деле, покажет время.

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