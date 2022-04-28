«Я хорошо знаю»: известная артистка раскрыла шокирующую правду о браке Пугачевой и Галкина

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в Израиль. В ближайшее время, судя по всему, пара возвращаться не собирается. Шоумен запланирован серию концертов на начало лето, а их двойняшки учатся онлайн.

Накануне Максим опубликовал в своей соцсети очередное заявление, в котором нелестно высказался обо всем происходящем в мире. После этого в Сети стали активно обсуждать его ориентацию. По слухам, Галкин женился на Пугачевой для отвода глаз.

Близкая подруга Примадонны Лайма Вайкуле, которая в настоящее время находится в США, не смогла промолчать на этот счет.

«За последние сутки я получила так много сообщений, что не вижу возможности промолчать. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Абсолютно счастливая и гармоничная пара», — заявила Вайкуле.

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Напомним, признание о своей ориентации Максим Галкин сделал еще несколько лет назад.

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