Романтика под дождем: Клава Кока в распахнутой рубашке сверкнула нижним бельем перед парнем

Клава Кока является известной певицей. Она несколько лет строит карьеру и уже добилась больших высот. Артистка может похвастаться наградами, а также большим количеством хитов. Она выделяется благодаря своему имиджу.

Молодая исполнительница часто красит волосы, а на публике она появляется модных нарядах. Недавно звезда щегольнула в джинсах и топе с декольте.

27 апреля Кока решила поделиться с поклонниками уникальными кадрами. Она сняла видео с рэпером Soda Luv. Если сначала певица просто позировала на лежаке, то потом она стала танцевать и дурачиться вместе с кудрявым парнем. Примечательно, что певица предстала в распахнутой рубашке, засветив белое нижнее белье. Клава подчеркнула свою стройную фигуру с плоским животом и загорелыми бедрами.

В какой-то момент пошел снег с дождем. Они стали кидаться снежками. Молодые люди веселились как дети. Поклонники были сражены такой романтикой. Многие осыпали артистов комплиментами.

«Какие милые», «Как круто», «А тебе не холодно», «А вы хорошо смотритесь вместе», «Ну просто роскошные формы», «Они так мило бесятся», «Просто милашки», «Это прям нужно вставить в кино», «Клава, какая ты красивая», «Ну наряды прям в самое сердце», — прокомментировали пост подписчики.

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