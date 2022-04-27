«Неуважение»: Лайма Вайкуле заступилась за Аллу Пугачеву и Максима Галкина

Певица Лайма Вайкуле призналась, что не может промолчать после того, что произошло.

Известная певица Лайма Вайкуле написала обширный пост в своем микроблоге, в котором отреагировала на слова журналистки Маргариты Симоньян об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.

«За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать», — объяснила Лайма Вайкуле свое желание высказаться на острую тему.

Певица дала понять, что ей было неприятно и больно слышать колкие фразы, сказанные в адрес ее давних друзей, супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников», — обратилась Лайма Вайкуле к Маргарите Симоньян.

Напомним, накануне в эфире телеканала «Россия -1» Маргарита Симоньян обвинила в лицемерии уехавших из России в Израиль Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.