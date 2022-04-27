«Что творит?»: Симоньян вывели из себя последние заявления Галкина

Журналист даже слушать не хочет все умозаключения шоумена.

Максим Галкин и Алла Пугачева в начале марта уехали в Израиль. Звездная пара обосновалась в Кесарии, а шоумен уже запланировал серию концертов на начало лета в нескольких городах страны. Кстати, билеты почти все раскуплены.

На днях Галкин появился в своей соцсети, где опубликовал новое обращение к фолловерам. Шоумен нелестно высказался обо всем происходящем в мире, выразив свое негативное отношение к России. Такие речи вывели из себя журналиста Маргариту Симоньян.

«Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей-знакомых не присылать мне, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Но ведь это, в первую очередь, говорит о качестве этих людей. Об их душевных признаках», — высказалась Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Добавим, что часть доходов от концертов Максим Галкин обещал пожертвовать в помощь украинским беженцам.

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