«Я желаю тебе быть сильной»: Дима Дмитренко из «Дома-2» публично обратился к жене Ольге Рапунцель

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель накануне, 4 апреля, отметила свой день рождения. Звезде телестройки и маме двух дочерей исполнилось 35 лет.

Любимую супругу публично поздравил муж Ольги Дмитрий Дмитренко. Он призвал ее быть сильной.

«Любимая моя, поздравляю тебя с днем рождения. Милая, я желаю тебе быть сильной и нежной, счастливой и веселой, доброй и искренней, самой красивой и успешной. Родная, я тебя крепко люблю и сделаю все, чтобы ты была самой счастливой на этом свете и самой любимой на всей планете», — пообещал Дима Дмитренко Ольге Рапунцель.

Напомним, у экс-участников две дочери – Василиса и София. Старшей из них – Василисе – первого апреля исполнилось четыре года.

Рапунцель и Дмитренко с размахом отпраздновали день рождения малышки.

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