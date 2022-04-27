«Полный идиот!»: отец Меган Маркл публично унизил принца Гарри

Томас Маркл считает, что зять идет на поводу у его наследницы.

Отец Меган Маркл раскритиковал в пух и прах поведение своего зятя принца Гарри. Он полагает, что муж его дочки слишком слабохарактерный и ведет себя словно послушный сыночек у строгой мамочки, следуя во всем за женой и заглядывая ей в рот.

«Полный идиот!» — брякнул Томас Маркл про принца Гарри в эфире шоу GB News.

Он уверен, что мужчина не должен позволять женщине полностью контролировать себя. Досталось от Томаса Маркла и дочке, рассерженный отец хочет увидеть наконец своих внуков Лилибет и Арчи.

«Я имею полное право видеться со своими внуками!» — возмутился родитель герцогини Сассекской.

Напомним, между Меган Маркл и ее отцом затянувшийся конфликт. Герцогиня обвиняет отца в том, что он мало уделял ей в детстве внимания и почти не вкладывал в ее образование. Отец же говорит обратное и твердит, что дочка неблагодарная.

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