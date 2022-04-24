Лучше всех украшений: Елизавета II навсегда запомнила подарок отца на 18-летие

Ее Величество отметила в этом году 96 лет.

Стало известно, какой подарок на день рождения королева Елизавета II запомнила больше остальных.

Примечательно, что презент на 18-летие стал для Ее Величества самым незабываемым.

Королеве дарили и живого семилетнего слоненка, и двух черепах, а немецкий президент Йоахим Гаук вручал Елизавете марципановую копию Бранденбургских ворот.

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В Бразилии Елизавета обзавелась двумя ленивцами, а во Франции ей подарили винный шкаф в виде огромного кузнечика. Подаренные животные отправились в лондонский зоопарк. А неживые предметы – в запасники Букингемского дворца и в музеи.

Но самый главный подарок королева получила от отца – короля Георга VI. Он подарил дочери щенка корги. Елизавета II назвала собаку Сьюзен. Монарх так любила своего питомца, что брала щенка с собой даже в путешествие во время медового месяца. Сообщили в Elle.ru.

Напомним, ранее Елизавета II отметила свой день рождения в поместье Сандрингем. Летом пройдут мероприятия в честь 70-летеия королевы на троне.

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