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«Это пощечина королеве»: отец Меган Маркл в ужасе от поведения дочки при дворе

Томас Маркл считает, что Елизавета II достойна лучшего отношения.

«Это пощечина королеве»: отец Меган Маркл в ужасе от поведения дочки при дворе
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас осудил поведение дочери и ее мужа принца Гарри во время визита четы в Великобританию.

Родителю Меган Маркл не понравилось, что они не взяли с собой детей Арчи и Лилибет. Ведь королева еще не видела крошку Лилибет, а последняя встреча монаршей особы с Арчи была, когда мальчику было всего полгодика.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми.
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: соцсети

«Это большая пощечина королеве», — цитирует Томаса Маркла издание Тmz.com.

Отметим, что герцоги Сассекские все-таки пообещали показать своих наследников в начале лета, когда Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей правления Великобританией.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIМеган МарклПринц Гарри