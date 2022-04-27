«Это пощечина королеве»: отец Меган Маркл в ужасе от поведения дочки при дворе

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас осудил поведение дочери и ее мужа принца Гарри во время визита четы в Великобританию.

Родителю Меган Маркл не понравилось, что они не взяли с собой детей Арчи и Лилибет. Ведь королева еще не видела крошку Лилибет, а последняя встреча монаршей особы с Арчи была, когда мальчику было всего полгодика.

«Это большая пощечина королеве», — цитирует Томаса Маркла издание Тmz.com.

Отметим, что герцоги Сассекские все-таки пообещали показать своих наследников в начале лета, когда Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей правления Великобританией.

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