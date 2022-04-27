Блондин – в маму: Марго Овсянникова «Дома-2» запечатлелась с маленьким сыном, сняв с него чепчик

Экс-участница реалити-шоу Марго Овсянникова уже второй месяц находится в прекрасном статусе мамы.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне певица Марго Овсянникова 19 марта впервые стала мамой. По каким-то причинам она не раскрывает пол своего малыша.

Но поклонники вычислили, что Марго Овсянникова родила мальчика. На видео с выписки из роддома было отчетливо слышно, как близкие поздравляли Марго Овсянникову с сыном.

Сейчас экс-участница реалити-шоу наслаждается материнством и периодически показывает свои фото и видео с ребенком в микроблоге. При этом Марго Овсянникова прячет лицо малыша.

На этот раз она запечатлелась в момент кормления сына. Марго Овсянникова ведет активную жизнь, работает, выезжает на съемки. Так что, судя по всему, грудью малыша она не кормит. На фото видно, что малыш сосет смесь из бутылочки.

В кадр попала голова малыша, на которой вместо волос виднеется светлый младенческий пушок. Очевидно, что кроха — родился блондином, как и его мама.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.