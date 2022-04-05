Мамин пупсик: Марго Овсянникова покрасовалась перед камерой с новорожденным малышом на руках

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова поделилась кадрами со съемок с ребенком.

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова наслаждается первыми днями материнства.

Она впервые стала мамой 19 марта, а через несколько дней после выписки из клиники устроила фотосессию новорожденному ребенку.

В телеграм-канале Марго Овсянникова поделилась кадрами бекстейджа. В кадре она предстала с новорожденным малышом на руках.

«Наша первая фотосессия», — сообщила Марго Овсянникова.

Подписчики звезды «Дома-2» умилились кадрам молодой мамы с малышом.

«Какая прелесть!», «Марго будет очень хорошей мамой!», «Умничка! Какие красивые!», «Маленький ангелочек», «Счастья и здоровья вашей семье», — высказались в Сети.

Стоит добавить, что Марго Овсянникова не раскрывает имени и пола ребенка. Между тем, ее подписчики считают, что Марго стала мамой мальчика.

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