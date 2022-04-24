Боди с сердечками: Марго Овсянникова запечатлела кроху-сына в наряде с модным принтом

Девятнадцатого марта бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова впервые стала мамой. Пол малыша, которому не так давно исполнился месяц, Марго Овсянникова не раскрывает.

Она – большая любительница интриг на ровном месте. Однако внимательные подписчики Марго Овсянниковой уже давно догадались, что она родила сына.

Поздравления с рождением мальчика звучали во время выписки Марго Овсянниковой с малышом из клиники, где он появился на свет.

Прячет от поклонников Марго и лицо младенца. Все фотографии ребенка она выкладывает с прикрытым личиком. Снимок, которым молодая мама поделилась на Пасху, не стал исключением.

Марго Овсянникова запечатлела кроху в боди с принтом в виде красных сердец. Голову наследника она прикрыла своей ладонью.

«Всех со святым праздником Пасхи! Желаем всем любви, здоровья и внутреннего счастья! Христос Воскрес», — поздравила подписчиков телеграм-канала Марго Овсянникова.

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