«Ты не смог быть рядом в этот день»: Марго Овсянникова публично обратилась к отцу новорожденного ребенка

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова рассказала, что папа малыша пропустил не только ее роды, но и выписку из клиники.

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова продолжает интриговать историей, связанной с отцом ее новорожденного малыша.

Избранника она прячет от поклонников, ссылаясь на то, что он непубличный человек. Накануне родов Марго Овсянникова оповестила всех, что любимый сделал ей предложение. А вот после этого мужчина как-то растворился.

После появления малыша на свет плачущая Марго Овсянникова рассказала, что отец ребенка не присутствовал на родах, поскольку уехал по делам. Не вернулся он и ко дню выписки Марго Овсянниковой из клиники.

«Ты не смог быть рядом в этот день, но я чувствую твою любовь даже на расстоянии… Люблю тебя», — обратилась в микроблоге к избраннику Марго Овсянникова.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» сочли это конкретным перебором. Они высказали подозрения в искренности Марго и уверенность – в «женатости» ее избранника.

«У папы таких, как они, уже вагон и маленькая тележка, он физически не успевает заезжать даже изредка в гости», «Папа-то когда-нибудь будет рядом с вами?», «Такие мысли возникают, что это все неискренне и наигранно», «Видимо, женат — 100%», — высказались в Сети.

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