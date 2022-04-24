Наконец-то! Елизавета II встретится с детьми Меган Маркл и принца Гарри

Событие произойдет в начале лета, когда королева будет отмечать платиновый юбилей правления Великобританией.

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри впервые за последние два года вместе приехали в Европу. Герцоги Сассекские навестили королеву Елизавету II, принца Чарльза и отправились в Гаагу, где проходили игры для бывших военнослужащих, получивших увечья. Организатором международного турнира является принц Гарри.

Сообщалось, что Меган и Гарри выпили по кружке чая с Ее Величеством и мило поговорили. Теперь же стало известно, что герцоги пообещали королеве показать ее правнуков Арчи и Лилибет. Встреча с ними запланирована на начало лета, когда Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей правления Великобританией.

Напомним, королева еще не видела малышку Лилибет, а последняя ее встреча с Арчи была, когда мальчику было всего шесть месяцев. Об этом пишет geo.tv.

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