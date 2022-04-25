С акцентом на щиколотки: Нетребко в приталенном платье-футляре в цветочек вышла на променад в Монако

Оперная дива проводит время с друзьями в Монте-Карло.

Анна Нетребко выступала на самых больших сценах в Европе, а также она не раз блистала в Нью-Йорке и Москве. Артистка не скрывает, что ее гастрольный график очень плотный. Даже во время пандемии она почти не прекращала работать.

Но недавно ей пришлось покинуть сцену почти на три месяца из-за ситуации на Украине. Артистка не расстроилась, а устроила себе длительный отпуск.

После отдыха в Египте, где Анна посмотрела все знаковые достопримечательности, она приехала в Монако. Там певица дала несколько концертов с мужем Юсифом Эйвазовым.

А вот 25 апреля она решила развеяться с друзьями. Если днем артистка щеголяла в кюлотах и блузке, то вечером Нетребко предстала в платье-футляре в цветочек. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру, сделав акцент на тонких щиколотках.

Анна дополнила лук босоножками и нежной укладкой с кудряшками. Она прогулялась в компании друзей, заглянула в ресторан и повеселилась.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Как же вам все наряды идут», «Анна, вы неприлично похудели», «Какие же вы красивые!», «Анна, вы, конечно, очень красивая женщина и одаренная», «Анна, как хорошо, что вы вернулись к своему любимому делу», — прокомментировали пост подписчики.

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