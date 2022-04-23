«У моего любимого Петровича»: Анита Цой поздравила мужа с днем рождения

Артистка призналась, что Сергей Цой стал для нее всем самым лучшим на свете.

Исполнительница Анита Цой разместила в личном микроблоге фото с возлюбленным и от всей души поздравила его с юбилеем.

Мужу и бизнесмену Аниты Цой в этом году исполнилось 65 лет. Певица поблагодарила Сергея Петровича за долгие годы супружеской жизни. И обещала имениннику заботиться о нем и его детях.

«Друзья! Сегодня у моего любимого Петровича день рождения – 65! Давайте его дружно поздравим!», – написала в личном микроблоге Анита.

«Он – мое счастье, моя любовь, моя радость, гордость, опора нашей семьи! Мудрый, веселый, красивый, сильный, отважный! Искренне благодарю родителей, воспитавших прекрасного сына, мужа, отца и друга. А я, в свою очередь, буду продолжать бережно заботиться о его здоровье, счастье, семье и о продолжении нашего рода, потому что таких замечательных Цойчиков должно быть больше!», – резюмировал Анита.

Напомним, ранее Анита Цой рассказала, почему Анну Нетребко выгнали из европейских театров.

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