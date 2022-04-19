Звездный марафон: телеканал RU.TV объявит имена номинантов Русской Музыкальной Премии в прямом эфире

Масштабное мероприятие состоится ровно за месяц до церемонии награждения Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

2022 год для российской поп-музыки особенный.

На телеканале RU.TV понимают, как важно сейчас поддерживать поклонников отечественной популярной музыки и, конечно же, выделить достижения российских артистов.

28 мая в «Крокус Сити Холле» состоится 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV.

А ровно за месяц до этого события, 28 апреля, в прямом эфире телеканала состоится масштабное шоу, во время которого будут объявлены имена номинантов Русской Музыкальной Премии RU.TV.

Телезрителей ждет настоящий звездный марафон, участниками которого станут Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Мот, Ханна, Dabro, Anna Asti и другие известные музыканты.

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