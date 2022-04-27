«Главное — не чувствовать вину перед детьми»: Барановская — о том, как соединить карьеру, семью и саморазвитие

Юлия Барановская — счастливая мама троих детей — сыновей Артема, Арсения и дочки Яны. При этом знаменитой ведущей она стала после расставания с футболистом Андреем Аршавиным. Она лучше других знает, как построить карьеру при «полном комплекте» наследников.

Глубокое убеждение Барановской: дети не могу помешать ни работе, ни активному образу жизни, ни успеху.

«Главное — не чувствовать вину перед детьми. Я всегда говорю подругам: если вы приняли решение, что вы не можете жить без своей работы, идите и работайте, и не считайте, что вы плохая мать. Спросите людей, которые сидят дома: сколько минут в день они разговаривают с детьми? Уверена, ответ вас удивит — не больше, чем работающая мама», — сказала она в интервью Elle.ru.

Барановская сразу решила, что будет жить с детьми не менее насыщенно, чем в период холостой жизни, и не видит никаких препятствий с ними.

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