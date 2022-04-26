Юлия Барановская: «Я вообще не верю словам. В отношениях особенно»

Телеведущей Юлии Барановской в ее собственном шоу «Быть человеком» пришлось ответить на вопрос, когда ее мнение неожиданно изменилось. 41-летняя звезда экрана подчеркнула, что какие-то события могут изменить ее мнение, а вот люди — нет. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина вообще не верит словам, а смотрит только на поступки человека.

«Я вообще не верю словам. Никогда. В отношениях особенно. Верю только в поступки. Пусть лучше молчит, только делает», — призналась Барановская. «Я просто уже столько наслышалась от разных людей слов, но они очень редко подкрепляются поступками. Честно».

Юлия добавила, что она очень категоричный человек и редко меняет свое мнение. При этом ведущая считает, что если кто-то изменил свои взгляды, то этого не стоит стыдиться — нужно в этом честно признаться и не скрывать произошедшего.

«Я раньше категорически считала, что люди не меняются от слова совсем. Я по-прежнему так считаю, но теперь я добавляю, что человек в состоянии измениться, только если у него есть на это его внутренний запрос. Если же этого от него хочет окружение — жена, муж, какие-то друзья — это все ненадолго. Это на короткий период, пока тебе нравится в это играться», — заявила телеведущая.

А еще Барановская призналась, что не любит людей, у которых нет своего мнения, так как они одному собеседнику говорят одно, а второму — другое. С подобными людьми, которые хотят быть удобными для всех, телезвезда предпочитает не общаться, но одним из таких оказался ее начальник.

В итоге Юлия все-таки назвала свое убеждение, которое она однажды поменяла.

«Я сначала думала, что развод — это конец жизни, и я сейчас умру. А сейчас я знаю, что это начало новой прекрасной жизни», — со смехом призналась звезда.

Напомним, главным событием в личной жизни Барановской явилось расставание с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году, которому Юлия родила троих детей.

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