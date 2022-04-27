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«Свалили те, кто учится сейчас картавить»: Тарзан высказался об уехавших из России звездах

По словам культуриста, нужно сказать спасибо за происходящее «русской весне».

«Свалили те, кто учится сейчас картавить»: Тарзан высказался об уехавших из России звездах
Тарзан. Фото: Global Look Press

Культурист и популярный бодибилдер Тарзан в соцсетях высказался об уехавших из России звездах.

Наташа Королева и Тарзан
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Global Look Press

«Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от говна».

Тарзан

Напомним, что в последнее время ходят слухи о разладе в семье Тарзана. Он, к примеру, отписался от мамы своей жены, певицы Наташи Королевой, артистки Людмилы Порывай, которая живет в Америке.

Поговаривают, что не все ладно у Тарзана и с Наташей Королевой. На публике она появлялась не так давно без обручального кольца. Возможно, причина разлада кроется именно в разных политических взглядах.

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