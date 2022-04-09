Где Наташа? Невестка Королевой повеселилась в ночном клубе в компании Тарзана

В прошлом году единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, который также известен под псевдонимом Тарзан, сделал предложение своей возлюбленной Анне Валынкиной. Тогда она работала в ночном клубе танцовщицей под псевдонимом Мелисса Фокс.

Выбор спутницы не очень понравился звездным родителям. Во всяком случае, они были против ранней жениться сына. Ведь в феврале этого года Архипу исполнилось только 20 лет.

Но, похоже, что Тарзан уже смирился с будущей невесткой. Накануне они повеселились в ночном клубе. В своей соцсети Анна поделилась кадрами, на которых запечатлелась в компании Архипа и Сергея Глушко. Вот только будущей свекрови в их веселой компании не было.

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